Você está pronto para produzir em massa um produto? Você precisará encontrar uma fábrica. As fábricas tornam possível a produção em massa automatizada. O emoji de fábrica mostra uma estrutura comercial com altas chaminés cilíndricas saindo de cima dela. A cor e o estilo da fábrica variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de fábrica está associado a linhas de montagem, robôs, máquinas e produção em massa de produtos como alimentos, roupas, carros, tecnologia e remédios. Este emoji também pode ser usado para falar sobre maus-tratos a trabalhadores de fábricas ou longas horas de trabalho. Exemplo: A nova 🏭 da cidade é uma fábrica de chocolate.

Keywords: fábrica, prédio

Codepoints: 1F3ED

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )