Você é uma pessoa do tipo escritório ou prefere trabalhar em casa? O prédio de escritórios atende a muitos funcionários que trabalham das 9 às 5 para receber um contracheque. O emoji do prédio de escritórios mostra uma estrutura multinível com janelas e portas de vidro. Embora o emoji de prédio de escritórios possa causar ansiedade no trabalho, é um emoji comumente usado para falar sobre empregos, chefes, corporações, empresas e qualquer outra coisa relacionada a um ambiente de trabalho de escritório tradicional. Esse emoji também pode ser usado para falar sobre algo que funciona como um escritório. Exemplo: Essa é a casa de Katy ou um 🏢 Seus filhos fazem 40 horas de tarefas por semana.

Keywords: edifício, edifício comercial, escritório

Codepoints: 1F3E2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )