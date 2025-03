Se o amor fosse um presente, esse seria o emoji para descrevê-lo. O coração enrolado em uma fita é uma forma charmosa de expressar o seu carinho por alguém. Este emoji significa o presente do amor. É o emoji perfeito para enviar para alguém especial no dia dos namorados, um aniversário ou quando você está realmente arrependido por ter feito algo errado e está cansado de dormir no sofá. Apenas certifique-se de emparelhar este emoji com um gesto gentil para sair da casa do cachorro. Exemplo: “Lisa eu te amo muito 💝 obrigado por ser uma esposa incrível”

Keywords: coração, coração com fita, dia dos namorados, emoção, fita

Codepoints: 1F49D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )