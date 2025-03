Dinheiro digital encontra mensagens digitais neste emoji. Os cartões de crédito são convenientes, a menos que a dívida comece a se acumular. O emoji de cartão de crédito mostra um cartão quadrado com uma faixa preta na parte superior e uma assinatura no meio. A cor do emoji do cartão de crédito varia de acordo com o teclado emoji. Este emoji é frequentemente usado em conversas envolvendo transações bancárias, dinheiro, compras online ou pagamentos. Este emoji também pode ser usado para falar sobre finanças, orçamento ou dívidas. Exemplo: “Ei mãe, pode me emprestar seu 💳?”

Keywords: cartão, cartão de crédito, crédito, dinheiro

Codepoints: 1F4B3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )