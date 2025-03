O emoji do teleférico da montanha mostra um teleférico em uma linha subindo a encosta de uma montanha (montanha não retratada; apenas implícita). Ao contrário de um teleférico, o teleférico é fechado. Use este quando conversar com seus amigos ao ar livre sobre como você prefere escalar um penhasco em um teleférico em vez de escalar ... ou quando quiser enviar uma mensagem de texto para seus amigos "vejo você no topo!"

Keywords: bonde, cabo, cabo suspenso usado em teleféricos nas montanhas, montanha, teleférico, teleférico na montanha, veículo

Codepoints: 1F6A0

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )