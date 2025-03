Você já viu algo tão incrível que te surpreendeu? O emoji de cabeça explodindo descreve esse sentimento. O emoji de cabeça explodindo mostra um rosto amarelo com uma nuvem de fumaça em forma de cogumelo nuclear saindo do topo de sua cabeça. Este emoji é melhor usado para descrever um ponto no tempo em que algo é tão escandaloso, inovador, excitante ou frustrante... que te surpreende. Use este emoji se você vir algo que enche sua cabeça de entusiasmo, perguntas e curiosidade, ou se você acabou de passar por uma mudança completa de paradigma e sua mente está explodindo. Uau. Exemplo: “Linda, o show que você me levou no fim de semana passado foi incrível. Eu estava deslumbrado. 🤯

Keywords: cabeça explodindo, chocado

Codepoints: 1F92F

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )