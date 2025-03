Um riquixá automático é comumente conhecido como tuk-tuk. Tem duas ou três rodas e é um dos principais meios de transporte em países como a Índia. É um veículo de passageiros e pode variar em tamanho. O emoji mostra o veículo ao ar livre com duas rodas. Use este emoji ao se referir a um tuk-tuk ou à direção de alguém. Exemplo: “Beth aprendeu a dirigir com um , esse passeio é meio difícil”

Copiar

Keywords: automóvel riquixá, autorriquixá, tuk tuk

Codepoints: 1F6FA

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )