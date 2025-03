Mantenha a calma e plante uma árvore! A árvore de folha caduca é aquela que morre durante o inverno e renasce durante a primavera. Essas árvores incluem carvalhos, bordos e faias. Eles mudam de cor durante o outono e suas folhas caem quando atingem a maturidade total do ano. O emoji de árvore de folha caduca mostra uma árvore redonda cheia de folhas verdes e um pequeno tronco marrom saindo na parte inferior. O termo decíduo significa “tende a cair”. Essas árvores perdem as folhas no inverno. Use este emoji ao falar sobre natureza, árvores, florestas, jardins e outono. Exemplo: Podemos ir ver o bordo🌳 quando o outono chegar? Preciso de uma foto fofa do Instagram.

Copiar

Keywords: árvore, caidiça, desfolha

Codepoints: 1F333

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )