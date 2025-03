Si vous partez en randonnée dans une montagne, vous aurez envie de prendre une paire de bonnes chaussures de randonnée. L'emoji de botte de randonnée montre une chaussure de style botte unique, avec une semelle striée, un petit talon de botte et des lacets. La couleur et le style de la botte varient selon le clavier emoji. L'emoji de chaussure de randonnée est souvent utilisé pour parler de randonnée, de plein air, de camping, d'excursions et d'aventures liées à la nature. Cet emoji peut également dégager un sentiment d'aventure, d'adrénaline et de découverte. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes prêt à gravir votre prochaine montagne. Exemple : Deb, n'oublie pas d'emporter ton 🥾 pour le voyage de camping.

Keywords: camping, chaussure, chaussure de marche, chaussure de randonnée, marche, randonnée, vêtements

Codepoints: 1F97E

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )