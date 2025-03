Acenda a vela para vermos o caminho! O emoji de vela mostra uma vela branca queimando ligeiramente derretida, com uma bandeja de gotejamento cinza. O estilo do emoji varia de acordo com o teclado emoji. Você pode adicionar este emoji em seu texto sobre tomar um banho de espuma à luz de velas ou usá-lo para dar uma vibração assustadora para uma mensagem com tema de Halloween. Este emoji também está associado a bons aromas e descontração. Seja qual for a sua escolha, este emoji certamente iluminará seu conteúdo. Exemplo: “As crianças foram passar a noite. É 🕯️ hora”

Keywords: luz, vela

Codepoints: 1F56F FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )