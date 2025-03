Você deu descarga antes de sair do banheiro? O emoji do banheiro mostra um vaso sanitário branco com assento. Este estilo de banheiro é comumente encontrado em uma casa. O emoji de banheiro é frequentemente associado a um banheiro, banheiro, lavatório, urina, cocô ou outros fluidos corporais que entram em um banheiro . O emoji do banheiro também pode ser usado como um insulto ao falar sobre a carreira de alguém ou um projeto que está “indo pelo ralo” porque não está fazendo um bom trabalho. Use este emoji quando precisar destacar algo em uma mensagem. Exemplo: Judy não deu descarga no 🚽 . É muito nojento lá.

Keywords: banheiro, privada, sanitário, toalete, vaso sanitário

Codepoints: 1F6BD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )