Uau, há iluminação de velocidade! Um trem-bala não apenas revolucionou a indústria de viagens, mas provou ser um divisor de águas econômico e ambiental. O emoji do trem-bala mostra o design moderno da frente de um trem-bala. O trem-bala usa tecnologia de transporte avançada para viajar a velocidades de até 177 milhas por hora. O trem-bala usa um sistema muito semelhante ao trem de alta velocidade e esses emojis geralmente são usados no mesmo contexto e áreas. Use este emoji ao falar sobre viagens, transporte, trens tradicionais, trens-bala, trens de alta velocidade, velocidade e tecnologia avançada ou futurista. Exemplo: Os trens-bala economizam muito tempo. Eles precisam construir um na cidade da mamãe para que ela encontre um novo emprego 🚅.

Keywords: parte dianteira em formato de bala, sistema de trens bala japonês, sistema de trens bala japonês com parte dianteira em formato de bala, trem, trem de alta velocidade japonês, veículo

Codepoints: 1F685

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )