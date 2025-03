Escavadeira, britadeira e muita sujeira significam que um canteiro de obras está próximo. Este emoji mostra a pessoa que trabalha no site, construindo coisas novas e destruindo-as. O emoji de trabalhador da construção mostra uma pessoa com um chapéu de construção amarelo e um colete de segurança com linhas amarelas. O emoji de trabalhador da construção vem em diferentes tons de pele para representar todos os homens e mulheres que trabalham duro no canteiro de obras. Use este emoji para descrever um projeto de construção, um trabalhador da construção civil ou para falar sobre alguém que trabalha duro e não tem medo de se sujar. Exemplo: “Há um novo estacionamento na rua. Eu me sinto mal por aqueles trabalhadores da construção civil 👷🏻 está tão quente lá fora.”

Keywords: chapéu, construção, trabalhador, trabalhador de construção civil

Codepoints: 1F477

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )