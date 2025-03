Pronto para esquiar? Não esqueça o ticket do teleférico. Ele lhe dará acesso ao teleférico para chegar ao topo da encosta. O emoji do teleférico mostra um vagão de transporte quadrado pendurado em um cabo. O estilo e a cor do bonde variam de acordo com o teclado emoji. Este emoji é frequentemente usado quando se fala sobre transporte e esqui. Use este emoji ao se referir a este transporte aéreo ou ao medo de altura de alguém. Exemplo: Brittany não vai no 🚡ela tem medo de altura.

Copiar

Keywords: aérea, gôndola, linha de bonde, linha de bonde aérea, teleférico, veículo

Codepoints: 1F6A1

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )