Se você encontrar alguém que é leal, ama arte e odeia estranhos, essa pessoa pode ser um câncer. O signo do zodíaco de Câncer representa as pessoas que nasceram entre 21 de junho e 22 de julho. O emoji de Câncer mostra um quadrado com um “69” lateral no meio. O “69” lateral representa garras de caranguejo ou seios de mulheres. Sabe-se que os cancerianos adoram hobbies domésticos, relaxar na água e são conhecidos por serem persuasivos. Use este emoji ao falar sobre algo ou alguém que é imaginativo, leal, pessimista ou exibe outras características do signo do zodíaco de Câncer. Exemplo: Gabby é tão leal. Ela deve ser uma ♋

Copiar

Keywords: câncer, caranguejo, signo de câncer, zodíaco

Codepoints: 264B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )