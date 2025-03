O sinal do emoji de chifre retrata uma mão humana com os dedos indicador e mindinho levantados com os outros dedos dobrados para baixo, em forma de chifres. Este emoji pode ser usado ao falar com os fãs do Texas como uma forma de mostrar solidariedade com a mensagem "Hook 'em horns" ou pode ser usado mais comumente ao conversar com um amigo sobre rock e querer dizer: "Rock on!"

Keywords: chifres, dedos, mão, saudação do rock

Codepoints: 1F918

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )