Aqueles que não conseguem andar ou precisam de ajuda para caminhar recorrem a cadeiras de rodas para ajudá-los a se locomover. Quando você vê o símbolo de cadeira de rodas, isso significa que a área é designada para pessoas com deficiência. O emoji do símbolo de cadeira de rodas mostra um quadrado com um símbolo branco de cadeira de rodas no centro. A cor do emoji varia de acordo com o teclado emoji. Esse emoji costuma ser associado a alguém deficiente, deficiente e que precisa de ajuda. Use este emoji quando precisar falar sobre alguém que não consegue andar e precisa de ajuda para se locomover. Você também pode usar este emoji para falar sobre uma área designada para deficientes. Exemplo: Ben, por favor, leve sua avó ao corredor ♿.

Keywords: acesso, cadeira de rodas, símbolo de cadeira de rodas, sinal

Codepoints: 267F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )