A página com emoji enrolado é um documento branco com escrita digitada que está enrolada para cima na borda inferior, como se tivesse sido enrolada em algum ponto. Use isso ao falar sobre documentos mais longos ou pergaminhos modernos.

Copiar

Keywords: dobrado, documento, página, página dobrada

Codepoints: 1F4C3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )