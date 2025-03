O emoji do microscópio é aquele que você pode reconhecer de seus dias no laboratório de biologia como um estudante do ensino médio. Essa poderosa ferramenta de observação nos ajuda a entender o que faz da vida, vida! Use o microscópio no contexto da ciência, pesquisa e experimentos interessantes.

Keywords: ciência, ferramenta, microscópio

Codepoints: 1F52C

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )