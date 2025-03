É um pássaro, é um avião, é um helicóptero! O emoji de helicóptero mostra um helicóptero com um pára-brisa arredondado, uma hélice e um rotor de cauda. A cor e o estilo do emoji do helicóptero variam de acordo com o teclado emoji. Esse emoji é frequentemente usado quando se fala sobre aviação, vôo, helicópteros de resgate e passeios de helicóptero. Este método de transporte é muito cênico por causa do grande pára-brisa, permitindo que você veja a terra abaixo de você. Use este emoji ao falar sobre helicópteros, voar e voar muito alto no céu. Exemplo: Dan vai nos levar em seu 🚁 para obter algumas imagens aéreas.

