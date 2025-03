Algo maligno está prestes a acontecer? O emoji goblin tem uma sensação diabólica e maligna. O emoji tem um rosto vermelho, olhos grandes e raivosos, nariz comprido, sobrancelhas grossas, bigode grosso e um sorriso ou carranca de aparência maligna. Semelhante ao ogro, o visual do goblin emoji deriva do folclore japonês. O monstro é chamado de Tengu, um personagem de 720 EC que foi usado para representar um monstro ou demônio. Use este emoji ao falar sobre algo maligno ou demoníaco. Dá uma sensação de malícia, destruição ou realmente qualquer coisa ruim. Exemplo: os filhos de Karen são goblins da vida real. 👺 Eles destroem tudo!

Keywords: conto de fadas, duende japonês, goblin, monstro, tengu

Codepoints: 1F47A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )