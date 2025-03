O coração é um símbolo do amor, mas o verde é a cor do ciúme. Isso pode significar que você está lidando com um coração invejoso. O emoji de coração verde mostra um coração na cor verde. Enquanto algumas pessoas simplesmente usam este emoji porque gostam da cor verde, este emoji tem vários significados. O coração verde é conhecido por ser um coração ciumento por causa de sua associação com a inveja e o amor possessivo. Use este emoji ao falar sobre ganância, amor invejoso ou ciúme. Verde também representa saúde, então você também pode usá-lo para expressar sua paixão por um estilo de vida saudável e alimentos orgânicos. Se você simplesmente ama a cor verde, bem, esta é uma ótima escolha para você também! Exemplo: “Larry tem um olhar errante. Acho que ele está com um pouco de ciúmes do novo relacionamento de Jenny. 💚”

Keywords: coração, emoção, verde

Codepoints: 1F49A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )