O emoji de calendário em espiral é melhor para definir datas com amigos ou discutir o planejamento de eventos. Embora pareça uma coleção de emojis de calendário e notas, o calendário em espiral tem recursos distintos. Tem anéis em espiral no topo e marcas distintas para os dias. Se organizando? Use seu calendário!

Keywords: bloco, calendário, espiral

Codepoints: 1F5D3 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )