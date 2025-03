OK está certo. Próxima pergunta por favor! O emoji do botão OK, é usado para concordar com algo ou alguém e dar permissão para fazer algo. O emoji do botão OK mostra um quadrado com a palavra “ok” no meio. A cor do emoji varia de acordo com o teclado. O emoji OK é frequentemente usado para concordar com algo e dar permissão ou aprovação. É uma maneira elegante de dizer "Ok". Exemplo: Minha mãe disse que era 🆗 para eu receber amigos. Venha às 20h.

Copiar

Keywords: botão ok, ok, símbolo “ok”

Codepoints: 1F197

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )