Este barril de metal é usado para o transporte de carga a granel e seu tamanho é um padrão internacional. O barril de óleo de madeira original de 42 galões foi padronizado e adotado pela indústria do petróleo em 1872. Ele pesava quase 300 libras quando cheio de petróleo bruto. O tamanho do barril o tornou lucrativo para o transporte e fácil de mover, muito parecido com a versão moderna de hoje. Alguns emojis retratam o tambor em sua cor azul característica.

Keywords: barril de óleo, lata, lata de óleo, óleo

Codepoints: 1F6E2 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )