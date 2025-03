Tem um pensamento? Por que guardar para si mesmo quando você pode colocá-lo em um balão de pensamento. O emoji de balão de pensamento mostra um balão de pensamento semelhante a uma nuvem. Este emoji é semelhante ao emoji de balão de fala, mas em vez de ter algo a dizer em voz alta, esse emoji dá a sensação de que você está falando em sua cabeça. Use este emoji quando estiver pensando profundamente, indeciso ou quiser perguntar a alguém o que eles estão pensando? Como esse emoji se parece com uma nuvem, algumas pessoas podem confundi-lo com uma nuvem e usá-lo nesse contexto. Exemplo: Jerry não tem ideia de que está tão imerso em pensamentos 💭, que está olhando diretamente para Jéssica.

Keywords: balão, balão de pensamento, engraçado, pensamento

Codepoints: 1F4AD

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )