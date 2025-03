Diga alto e diga com orgulho com um balão de fala. O emoji de balão de fala é melhor servido com um grande anúncio, um pensamento importante ou uma mensagem que você deseja destacar. O emoji de balão de fala mostra um balão de fala com reticências no meio e uma cauda na parte inferior esquerda. A forma e a cor do balão de fala variam de acordo com o teclado emoji. Use este emoji quando estiver se sentindo vocal, quando tiver algo a dizer e quiser que seja conhecido! Exemplo: Kate, tenho um conselho para você. 💬 Termine com ele agora.

Keywords: balão, balão de conversa, balão de diálogo, diálogo, engraçado

Codepoints: 1F4AC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )