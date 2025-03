O nascer do sol significa que é hora de acordar, fazer um café e começar o dia. O emoji do nascer do sol mostra um lindo sol brilhando acima do horizonte. Use este emoji ao falar sobre o nascer do sol, o início da manhã, o início do dia, algo relaxante ou bonito. Isso também pode ser usado para fazer referência à hora do dia.

Exemplo: Suba em 🌅 se quiser uma carona. Estamos saindo muito cedo.

Keywords: aurora sobre água, rio, sol da manhã, sol nascendo

Codepoints: 1F305

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )