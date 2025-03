Não consigo te ouvir, pode aumentar um pouco o volume? O emoji do alto-falante de volume médio mostra um alto-falante cinza com uma abertura redonda e 1 anel representando o som na frente do alto-falante. O emoji de volume médio do alto-falante é frequentemente associado a som, música, rádio, televisão ou qualquer sistema de áudio. Use este emoji quando precisar do volume em um nível que não seja muito alto nem muito baixo. Exemplo: Steven, por favor, abaixe um pouco a TV 🔉, está muito alto.

Copiar

Keywords: alto-falante com volume médio, volume médio

Codepoints: 1F509

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )