O emoji do ônibus é mostrado em cinza ou amarelo do lado com duas rodas. É comumente mostrado voltado para a esquerda e pode ser emparelhado com o emoji de ônibus que se aproxima. Como o ônibus é um meio de transporte muito comum, o emoji pode ser usado para mostrar que você está indo para algum lugar, ou a caminho.

Keywords: ônibus, veículo

Codepoints: 1F68C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )