Esperando o ônibus para levá-lo para o trabalho? Saia da faixa de ônibus ou você pode ser atropelado. O emoji de ônibus que se aproxima mostra a frente de um ônibus urbano ou escolar com um grande para-brisa, dois faróis e dois pneus. A cor e o estilo do ônibus variam de acordo com o teclado emoji. O emoji de ônibus que se aproxima é frequentemente associado a transporte público, ônibus escolares, ônibus urbanos ou ônibus fretados particulares. Use este emoji quando precisar encontrar a melhor rota de ônibus para chegar ao seu destino. Exemplo: Charlie, você já pegou a cidade 🚍?

Keywords: ônibus, ônibus se aproximando, se aproximando, veículo

Codepoints: 1F68D

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )