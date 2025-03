Chérie, on dirait que ta garde-robe a besoin d'une petite mise à jour. L'emoji Vêtements pour femme montre un chemisier pour femme à manches courtes. Le style et la couleur des vêtements de la femme emoji varient selon le clavier emoji. Cet emoji est souvent utilisé pour parler de la mode féminine, du shopping, du style, de la garde-robe, du design de mode, de la couture et des modifications. Utilisez cet emoji lorsque vous avez trouvé les vêtements pour femmes les plus mignons en vente et que vous devez vérifier auprès de vos amis pour voir s'ils veulent faire du shopping. Exemple : Les filles, je pense avoir décroché le gros lot sur les ventes 👚. Venez au centre commercial maintenant!

Keywords: femme, vêtements, vêtements de femme

Codepoints: 1F45A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )