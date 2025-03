Bulldozer, marteau-piqueur et beaucoup de terre signifient qu'un chantier de construction est proche. Cet emoji montre la personne qui travaille sur le site, construisant de nouvelles choses et les démolissant. L'emoji du travailleur de la construction montre une personne avec un chapeau de construction jaune et un gilet de sécurité avec des lignes jaunes. L'emoji du travailleur de la construction se décline en différents tons de peau pour représenter tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent dur sur le chantier de construction. Utilisez cet emoji pour décrire un projet de construction, un ouvrier du bâtiment ou pour parler de quelqu'un qui travaille dur et n'a pas peur de se salir. Exemple : « Il y a un nouveau parking qui monte dans la rue. Je me sens mal pour ces ouvriers du bâtiment 👷🏻 il fait si chaud dehors.

Keywords: bâtiment, casque, ouvrier, personnel du bâtiment

Codepoints: 1F477

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )