🧑‍🤝‍🧑 deux personnes se tenant la main + 103 variants

Êtes-vous amoureux ou êtes-vous simplement amis? Les personnes qui se tiennent par la main peuvent être un symbole de romance, d'amour et d'amitié. Cet emoji est disponible dans une variété de combinaisons de genre et de couleur de peau. Les versions non genrées et homosexuelles de cet emoji sont un symbole de fierté pour la communauté LGBTQ. L'amour c'est l'amour.