Doux et attentionné, mais un peu nerveux et indécis, un Gémeaux est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer lorsque vous avez besoin d'un ami. Ce signe du zodiaque est pour les personnes nées entre le 21 mai et le 21 juin. L'emoji Gémeaux montre un carré violet ou rouge avec un signe Gémeaux blanc au milieu. Utilisez cet emoji pour décrire quelqu'un ou quelque chose qui est doux, affectueux, curieux, aime la musique, les livres et déteste être seul.

Exemple : Sally est tellement gentille. Elle est une Balance mais agit comme un ♊

Keywords: gémeaux, zodiaque

Codepoints: 264A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )