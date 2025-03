L'emoji de la vieille femme montre une femme âgée avec des cheveux gris ou blancs en chignon, la bouche ouverte et des rides autour du menton. Elle ressemble à une gentille grand-mère qui s'apprête à sortir un lot de biscuits du four. Cet emoji peut être utilisé dans une variété de situations lorsque vous parlez de quelqu'un qui est plus âgé ou pour parler du processus de vieillissement.

Keywords: âgée, femme

Codepoints: 1F475

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )