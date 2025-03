Si quelqu'un dit que vous êtes la chèvre, il ne parle probablement pas de l'animal. Ils disent que vous êtes le "plus grand de tous les temps" alias G.O.A.T. Ce terme est souvent utilisé dans le sport pour décrire un joueur très talentueux. Une chèvre est un animal originaire d'Asie du Sud-Ouest et d'Europe de l'Est. La chèvre est un parent très proche du mouton et elle est célèbre pour être têtue, agressive et stupide. Vous pouvez utiliser cet emoji pour parler de chèvres, d'animaux de la ferme ou pour insulter quelqu'un. Cet emoji est couramment utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait. Exemple : Lebron James est le 🐐 de la NBA.

Copie

Keywords: animal, chèvre

Codepoints: 1F410

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )