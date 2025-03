Montez à droite et entrez dans la foire ! Vous devrez acheter un billet pour entrer en premier. L'emoji des billets d'entrée montre un billet rectangulaire de style rip off avec les mots «admettez-en un» dessus. La couleur et le style des emoji des billets d'entrée varient selon le clavier emoji. Cet emoji est utilisé lorsque vous parlez d'endroits comme les cinémas, les spectacles, les foires et les carnavals où vous devrez acheter un billet pour entrer. Utilisez l'emoji lorsque vous voulez parler de vente de billets, de spectacles, de carnavals ou de tombolas ! Exemple : Becky n'a pas assez d'argent pour le film 🎟 ce soir.

Keywords: billet d’entrée, spectacle

Codepoints: 1F39F FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )