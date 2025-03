Aussi fort qu'un bélier, le signe du zodiaque Bélier concerne les personnes nées entre le 20 mars et le 21 avril. L'emoji Bélier montre un carré violet ou rouge avec un signe du zodiaque Bélier blanc au milieu. Selon un horoscope du Bélier, ils sont connus pour être courageux, déterminés et confiants, mais aussi impatients, maussades, colériques. Ce sont généralement des leaders, ils aiment les défis et n'aiment pas les gens qui ne sont pas à la hauteur de leur rythme. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de quelqu'un avec ces traits. Exemple : Yolanda est une telle ♈ Elle est tellement autoritaire et de mauvaise humeur.

Keywords: bélier zodiaque, zodiaque

Codepoints: 2648

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )