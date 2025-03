O emoji de urna funerária pode ser usado para comunicar perda ou se referir a uma pessoa que faleceu. As urnas fúnebres cerimoniais são um recipiente tradicional geralmente feito de barro, cerâmica ou metal que contém as cinzas da cremação. Embora possa ser um pouco assustador manter as cinzas da vovó em casa, manter um ente querido dentro de uma urna funerária é uma tradição comum.

Copiar

Keywords: cinzas, funeral, morte, urna, urna funerária

Codepoints: 26B1 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )