Com sua pintura amarela característica, o emoji de táxi que se aproxima está vindo para você! Quem precisa do Uber quando você tem esse clássico serviço de viagens a caminho? Ao contrário do emoji normal de táxi, que apresenta a lateral do veículo, o emoji de táxi que se aproxima revela o para-brisa dianteiro e os faróis do carro.

Keywords: táxi, táxi se aproximando, veículo

Codepoints: 1F696

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )