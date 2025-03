Um sofá grande e confortável pode ser uma queda para qualquer atividade produtiva se você for um viciado em televisão. É conforto no seu melhor. O emoji de sofá e abajur mostra um sofá estilo família com um abajur pendurado na lateral. A mobília é algo que você encontraria em casa ou na sua sala de estar. Use este emoji para descrever algo que é confortável, caseiro, relaxante ou alguém que é apenas um viciado em televisão preguiçoso. Exemplo. “Tudo o que Regina faz é sentar no 🛋️ e ler seu livro. Acho que ela não é tão preguiçosa se está lendo.

Keywords: hotel, lâmpada, sofá, sofá e luminária

Codepoints: 1F6CB FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )