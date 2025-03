O emoji da bandeira de São Pedro e Miquelão exibe um fundo azul claro com 3 quadrados menores alinhados verticalmente à esquerda. No lado direito está um navio amarelo nas ondas. O quadrado superior à esquerda tem triângulos vermelhos e listras verdes na diagonal, o quadrado do meio mostra um fundo branco e desenho preto, e o quadrado inferior mostra um fundo vermelho com 2 leões amarelos.