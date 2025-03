Você já teve a sensação de estar tão feliz que quer chorar de alegria? Este emoji resume muito bem esse sentimento. O rosto sorridente com um emoji de lágrima emite uma vibração positiva. O rosto sorridente com um emoji de lágrima mostra um rosto sorridente com os olhos abertos e uma lágrima caindo. Use este emoji quando estiver tão feliz que queira chorar de felicidade. Este emoji transmite uma sensação de positividade, alegria, felicidade e todas as coisas boas. Exemplo: Bill, isso foi incrível. Estou tão feliz agora. 🥲

Keywords: aliviado, emocionado, grato, lágrima, orgulhoso, rosto sorridente com lágrima, sorrindo

Codepoints: 1F972

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )