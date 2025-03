O emoji de cara de cavalo retrata um cavalo com cabelo castanho claro e crina mais escura. Em algumas plataformas, o nariz do cavalo é branco e em outras o nariz é marrom. A cara do cavalo é mostrada de perfil, voltada para a esquerda. Use este emoji se você adora cavalgar, cavalos ou todas as coisas de cowboy/cowgirl.

