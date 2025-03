Faça chover! O emoji de boca de dinheiro é para quem já ganhou muito dinheiro e quer comemorar. Com olhos de cifrão e língua de nota de dólar, a cara da boca do dinheiro pode ser usada em qualquer situação com uma conotação feliz ou positiva em torno do dinheiro.

Copiar

Keywords: cifrão, dinheiro, dinheiro na boca, rico, riqueza, rosto, rosto com cifrões

Codepoints: 1F911

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )