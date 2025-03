Imagine algo tão engraçado que você se dobra, não consegue respirar. Rindo tanto que você cai no chão. Concussão. No hospital por dias. Não se preocupe. Doc diz que você vai conseguir. Este emoji é o ápice da risada, simbolizando que uma piada muito engraçada foi contada. Na verdade, foi tão engraçado que fez a outra pessoa rolar no chão, chorar (ou morrer?) de tanto rir. Use este emoji quando estiver fazendo uma piada ou recebendo uma, para que seus amigos saibam que eles são verdadeiros comediantes.

Keywords: chão, gargalhada, rolando, rolando no chão de rir, rosto

Codepoints: 1F923

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )