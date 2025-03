O emoji do relógio é um elegante relógio de pulso de cor escura com um mostrador analógico. Usados para contar as horas, acessórios e roupas e divulgar riqueza, os relógios de pulso são muito populares entre homens e mulheres. Use este emoji ao falar sobre o conceito de tempo ou sobre moda.

Keywords: relógio, relógio de pulso

Codepoints: 231A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )