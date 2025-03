Este emoji é o epítome do “humano”. É uma pessoa vestida de forma simples (as roupas variam entre plataformas e provedores), em pé com boa postura, pernas afastadas, braços pendurados frouxamente ao lado do corpo. Um tipo normal, cotidiano e comum de indivíduo.

Keywords: de pé, pessoa em pé

Codepoints: 1F9CD

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )