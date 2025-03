O emoji do metrô mostra um carro de transporte público com um fundo circular escuro, presumivelmente para mostrar que é subterrâneo. Muitos desses tipos de trens circulam no subsolo porque estão em cidades congestionadas com pouco espaço no solo para trânsito de alta velocidade. Este emoji pode ser usado para representar o metrô na cidade de Nova York, o T em Boston ou o metrô em Londres.

Keywords: metrô, veículo

Codepoints: 1F687

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )